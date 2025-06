Au programme :

15h : Théâtre de rue de la Cie la 4ème Dimension « Christian Moderne ». Une traversée théâtrale qui parle d’amour et de liens, d’errance et d’espoir et qui nous invite à regarder le village et ses habitant.e.s autrement.

A partir de 16h30 : Buvette (crêpes, hot-dog), zone de gratuité spéciale jeux et livres pour enfants.

A partir de 17h : Boom des mioches avec DJ Chouquettes

A partir de 19h : Soirée musique « Amène ta chanson » (karaoké, boeuf, a capella)