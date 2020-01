« Faîtes de la Science »

Événement à vivre en famille

Une journée pour découvrir le monde par l’expérimentation.

Plusieurs partenaires s’associent à la MJC pour proposer des stands d’expériences à réaliser en famille.

Venez découvrir par vous même les réponses à vos questions.

Ateliers scientifiques variés et ludiques de 14h à 20h

Atelier propulsion : solaire, eau, vapeur, air…

Atelier fabrication d’énergie : éoliennes, panneaux solaires, le mouvement, un citron…

Infiniment petit : utilisation du Microscope et de boîtes loupes

» Sciences et Bidouilles » : Présentation des robots de l’activité

Fusée à eau : en famille, conception de fusée à eau pour un lancement vers 16h

Micro fusée : dès 8ans : découverte et conception de micro fusée pour un lancement prévu vers 17h

Avions lancés main : conception et construction d’avions pour comprendre la portance de l’air

Cinéma : Visite cabine de projection du cinéma, activités autour de l’image

Spectacle « Nez à Nez » à 14h30, 16h30 et 18h30

Lancement micro-fusées à 17h

Projection cinéma « Retour vers le futur » à 20h

Soirée astronomie à partir de 20h

Alpha Centaure : Tout public

C’est une longue histoire …..Par »Toutatis »

Le ciel nous tombe parfois sur la tête ! Pour en savoir plus , Alpha-centaure , vous invite à venir vérifier : » Ça ressemble à un caillou , et pourtant c’est une météorite ! »

Buvette et restauration tout au long de l’après-midi

Pour que vous n’ayez pas à partir et que vous profitiez de tuos les ateliers, une buvette vous permettra de vous restaurer et d’attendre le film du soir.

Spectacles, micro-fusée, Retro game, ateliers scientifiques, pilotage de Drônes, Astronomie, cinéma, etc…

Animations, petite restauration