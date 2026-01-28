Théâtre

Farces en un acte de Molière à la Locomotive

La Compagnie Arnold Schmürz vous propose des farces en un acte – « La jalousie du barbouillé » & « Le médecin volant » – de Molière.

Le 08/02/2026 15:00

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest 26340 Saillans

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs