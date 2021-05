Fascinant Printemps / Cave Poulet & Fils

A 15h, 16h et 17h : Visite commentée de la Cave & dégustation des vins Poulet & Fils (entrée libre)

De 15h à 18h: Exposition guidée sur l’ail: sa production et sa transformation par La Maison Boutarin (entrée libre)

A 18h30: Atelier gastronomique autour de l’ail noir (réalisation de 3 plats en direct) avec dégustation ( EUR5/ personne sur réservation). Hors dégustation: animation gratuite.

A partir de 19h et jusqu’à 20h45: si les conditions sanitaires le permettent: restauration sur place et bar éphémère.