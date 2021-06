FAT Festival 2021 itinérant dans la Drôme – Compagnie le Homard Bleu

Depuis 2015, la Compagnie le Homard bleu investit le village de Taulignan pour organiser le F.A.T. Festival : 5 jours de théâtre et de musique qui ont réuni plus de 2700 spectateurs lors de la dernière édition en 2019. Autour des créations de la compagnie, le festival regroupe des artistes de tous horizons pour partager avec les spectateurs des moments chaleureux et festifs autours des spectacles, le tout rendu possible par la mobilisation précieuse de nombreux bénévoles.

Après une année 2020 où le contexte sanitaire nous avait contraint à annuler l’évènement, nous sommes si heureux à l’idée de vous retrouver !

Cet été, l’équipe du F.A.T. Festival a bien l’intention de faire vivre le théâtre et faire résonner le rire et les larmes sur notre territoire !

En réponse à la situation que nous vivons, nous avons donc imaginé un format original et réinventé pour venir à votre rencontre lors d’un parcours inédit du 7 au 15 août 2021 qui s’achèvera à Taulignan, berceau du Festival !

DATES :

?? 7 août – DIEULEFIT

?? 10 août – ROUSSAS

?? 12 août – MARSANNE

?? 14 août – TAULIGNAN

?? 15 août – TAULIGNAN !

AU PROGRAMME :

?? à 18h – GASPARD ET LE CHAPERON ROUGE de Nil Kafi – Théâtre jeune public (à partir de 4 ans)

Maudit par Puck, l’esprit de la forêt, Gaspard, un jeune garçon prétentieux se voit transformé en loup et dispose d’un an pour changer son comportement, sinon il demeurera sous sa forme animale à tout jamais. Il rencontre alors le Petit Chaperon Rouge qui, après un peu de persuasion, accepte de venir en aide à Gaspard…

mise en scène de Houdia Ponty // Avec Léonard Boissier, Lisa Colin, Manon Preterre // Durée : 50min

?? ENTRACTE/RESTAURATION (food trucks sur place)

?? à 21h – AMEDEO, L’ÉNIGME MODIGLIANI de Matthias Fortune Droulers et Erika Guillouzouic – Création originale Cie le Homard Bleu – Enquête journalistique fantaisiste

« Scandale au Grand Palais ! » Le vernissage de l’exposition célébrant les cent ans de la mort de Modigliani est interrompu par la police. Le commissaire d’exposition est soupçonné de trafic d’art. Salomé et Arthur, journalistes au « Siècle » chargés d’écrire sur cet événement, se trouvent embarqués dans une enquête historique, à la recherche du mystérieux « Nu Couché » de Modigliani. Cette plongée dans l’univers de cet artiste fascinant va bouleverser les journalistes, remettant en question le rapport à leur propre liberté d’expression.

mise en scène de Matthias Fortune Droulers // Avec Anne-Sophie Liban, Gaël Cottat, Ivan Herbez, Claire Lavernhe, Matthias Fortune Droulers. // Durée : 1h25

? 14 et 15 Août : Les soirées se poursuivent avec un CONCERT (programmation en cours)