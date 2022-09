Faubourg 26 – Théâtre « Natasha ou le lapin de Gerd »

Natasha ou le lapin de Gerd est une comédie absurde de Jean-Louis Bourdon, un spectacle tendre et loufoque. La dérision, l’absurde et la poésie pour dire la folie des guerres et la soif de paix des hommes.

Après le succès de l’exposition » Matière et Lumière » qui du 23 juin au 24

juillet a accueilli plus de 900 visiteurs, l’association faubourg 26 ouvrira sa 11e

saison au théâtre du temple le vendredi 9 septembre à 20h30 avec » Natasha ou

le lapin de Gerd » une comédie absurde de Jean-Louis Bourdon présentée par le

théâtre de l’Accalmie avec Delmiro Iglesias et Jean-Marc Galéra dans une mise

en scène de Jean-Marc Galéra.

» un spectacle tendre et loufoque. La dérision, l’absurde et la poésie pour dire la

folie des guerres et la soif de paix des hommes. Une écriture d’une grande

humanité portée par le jeu magistral des comédiens. Passant du rire à l’émotion

les spectateurs sont amenés avec subtilité à une réflexion d’actualité sur ce qui

déchire les êtres et les peuples. «