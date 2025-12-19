Le dimanche 1?? mars 2026, la Faun Drôme Classic fêtera sa 15? édition, avec un départ et une arrivée à Étoile-sur-Rhône.

Long de 189 km et cumulant 2 400 mètres de dénivelé positif, ce tracé dynamique et exigeant entraînera les coureurs sur les routes sinueuses et les villages perchés emblématiques de la Drôme.

Parmi les passages les plus attendus figure le désormais incontournable mur d’Allex, aussi redouté des coureurs qu’adoré du public. Ses pentes irrégulières en font un lieu stratégique, idéal pour les attaques et les coups de force.

Après une édition 2025 spectaculaire, la Faun Drôme Classic est cette année encore un moment clé du début de saison, offrant aux coureurs un terrain idéal pour exprimer leur explosivité et leur sens de la course.

En 2026, le plateau s’annonce une nouvelle fois très relevé, avec les meilleurs coureurs internationaux prêts à affronter les reliefs drômois pour inscrire leur nom à ce palmarès prestigieux.

La Faun Drôme Classic sera diffusée en clair et en direct sur La Chaîne L’Équipe (canal 21), avec une prise d’antenne à 13h30.

Grâce à un dispositif audiovisuel d’envergure – hélicoptères, motos, avion-relais – les téléspectateurs pourront suivre tous les moments forts de la course et découvrir la beauté des paysages drômois.