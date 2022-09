« Faut qu’on parle », stand-up et sketchs : spectacle co-écrit par P. Gravelat, I. et M. Descamps. Mise en scène de M. Descamps.

Après le succès phénoménal de cet été, l’Électron libre a le plaisir de recevoir de nouveau le spectacle.

Deux jeunes filles de 15 ans ont des choses à nous dire, et elles le font avec un talent incontestable. C’est un spectacle d’intérêt public : préparez-vous à être surpris ! Ce spectacle est lauréat « Innov’Jeunes » et bénéficie du soutien de la CCBDP et du Département de la Drôme.