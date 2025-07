Femmes, nous vous aimons – Festival d’été Sérénades en Baronnies

La Guinguette de Beauvoisin , lieu magique par son environnement et son acoustique exceptionnels accueille ce concert placé sous le signe de l’émotion, de la complicité et du talent au féminin.

Aurélie Jarjaye, enfant du pays et artiste reconnue pour la finesse de son interprétation et la richesse de son timbre, sera de retour sur la scène des Sérénades en Baronnies pour offrir un moment musical festif et chaleureux.

Ce duo complice rendra hommage aux héroïnes d’opéra – femmes amoureuses, combattantes, fières ou blessées – et à travers elles, à toutes les femmes. Programme

? Pièce de Claude Debussy (1862-1918), piano seul

? Valse de Juliette, dans Roméo et Juliette de Charles Gounod (1818-1893)

? Chanson d’amour de Gabriel Fauré (1845-1924)

? Le secret de Gabriel Fauré (1845-1924)

? Air d’Eliza d’Elena Kats-Chernin (1957- ) dans Wild swans (compositrice australienne)

? Le coucou de Louis-Claude Daquin (1694-1772), piano seul

? Attente de Lili Boulanger (1893-1918)

? » Io son l’umile » , air d’Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea (1866-1950)

? Casta Diva dans Norma de Vincenzo Bellini (1801-1835)

? Pièce de Fréderic Chopin (1810-1849) Piano seul

? Les moulins de mon coeur de Michel Legrand (1932-2019)

? Je t’aime d’Oscar Strauss (1870-1954)

? J’ai 2 amants dans Elle et lui de André Messager ‘(853-1929)

? On s’amuse, on applaudit dans la Belle Lurette de Jacques Offenbach (1819-1880)

? I could have danced all night dans My fair lady de Frederick Loewe (1901-1988)