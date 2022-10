Rencontres et discussions

18h > 20h: Anecdotes et souvenirs d’engagement de femmes, comment les luttes collectives et les récits intimes se rejoignent ils ?

20h > 21h :Écoutons des témoignages de femmes ouvrières – mais pas que – du Royans-Vercors qui ont participé à des mobilisations collectives pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, d’hier à aujourd’hui…

Tout public. Pot offert

Soirée animée par Céline Blindermann et Camille Clochon de l’association L’Ébullition.