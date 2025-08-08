Venez avec votre pique-nique et savourez tout au long de la journée, des boissons fraîches et des glaces italiennes ! Spectacle d’une heure tout public!
Ferme Bourbousson – Vide grenier et spectacle d’improvisation
Un vide grenier dans une ferme au pied de la montagne de l’Encrier à Piégros-la-Clastre, c’est la classe non ? A partir de 9h30, avec un spectacle d’improvisation théâtrale crée sur mesure pour le jour J, par Les Gamins d’Passage, à 11h30.
7 chemin de Juillet 26400 Piégros-la-Clastre Tél. 06 89 58 75 70