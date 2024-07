FESTI’GEEK

Bornes arcades, casques VR, consoles rétro, jeux de rôle, jeux de société pour petits et grands, jeux en bois, jeux du monde, maquillage pour les enfants, initiation au jeu de rôle, aux jeux de cartes Pokemon et Magic, démonstration de combats à l’épée … cette nouvelle édition promet d’être intense !

Buvette – Entrée gratuite.

Evénement proposé en partenariat avec la ville de Livron, la médiathèque Louise Michel, le Centre social, l’Association du Dragon Prismal, la MJC Coluche, et La TouchGeek, sasn oublier les services techniques et la Police Municipale.