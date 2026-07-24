? Exposition de rue (Du 1?? au 21 octobre) : Plus de 60 tirages grand format installés le long de l’Avenue Général de Gaulle pour une promenade photographique en plein air.
? Exposition à l’Espace de la Gare (Du 10 au 18 octobre) : Une grande galerie éphémère réunissant plus de 300 photographies sur des thèmes variés.
? Rencontre avec l’invité d’honneur (Samedi 17 octobre de 17h à 18h) : Le photographe Hubert Auer présentera son exposition » Mongolie, terre de silence et de lumières » et échangera avec le public.
Fest’Images 2026 – 7? édition
La photographie investit Saint-Paul-Trois-Châteaux à l’occasion de la 7? édition du Fest’Images ! À travers deux parcours, venez découvrir le travail de passionnés et voyager à travers l’objectif.
Avenue Charles de Gaulle 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 06 88 26 47 43
? Exposition de rue (Du 1?? au 21 octobre) : Plus de 60 tirages grand format installés le long de l’Avenue Général de Gaulle pour une promenade photographique en plein air.