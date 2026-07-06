Samedi À partir de 20h00, profitez d’un repas aux saveurs créoles, suivi dès 21h00 d’un concert festif. Venez danser et vous laisser emporter par les rythmes ensoleillés des îles
Dimanche : journée familiale. Magie et émerveillement avec spectacles et démonstrations d’acrobaties pour petits et grands. 1er spectacle 15h45 (nous mettrons peut être une boite pour des dons)
Fest’in Robins au Parc des Petits Robins
Le Fest’in Robins se réinvente!
Préparez-vous à vivre un week-end haut en couleur, placé sous le signe de la convivialité, de la musique et du spectacle.
Rdv 25 et 26 juillet
Rue Claude de Jouffroy 26250 Livron-sur-Drôme
Samedi À partir de 20h00, profitez d’un repas aux saveurs créoles, suivi dès 21h00 d’un concert festif. Venez danser et vous laisser emporter par les rythmes ensoleillés des îles