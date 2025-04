Festival Adèle Clément – 3éme édition : Les secrets d’Adèle

Le Festival Adèle Clément revient cet été pour une édition exceptionnelle placée sous le signe du mystère et de la découverte : « Les Secrets d’Adèle ».

Le coeur du charmant village battra au rythme du violoncelle, mais aussi d’autres surprises musicales à explorer !

Les temps forts du festival :

– Les Ateliers d’Adèle :

Du 7 au 10 août, les jeunes violoncellistes auront la chance de participer à des ateliers immersifs autour de leur instrument, guidés par des artistes passionnés. Un moment privilégié pour transmettre l’amour de la musique aux nouvelles générations.

– Concert événement – Vendredi 8 août à 20h30 :

Sous les étoiles de Puy-Saint-Martin, laissez-vous emporter par un concert d’exception : Astrig Siranossian (violoncelle) et Félicien Brut (accordéon), deux talents lumineux aux univers singuliers et complices.

En première partie : Delphine Fournier, mêlant avec finesse violoncelle et chant, nous livrera ses propres secrets.

– Balade musicale – Samedi 9 août de 17h30 à 20h :

Flânez dans les ruelles de Puy-Saint-Martin au gré d’une balade musicale enchantée. Le violoncelle y croisera d’autres instruments et arts secrets pour une promenade pleine de poésie et de surprises. (Entrée libre)

– Concert de clôture – Samedi 9 août à 20h30 :

Pour clore cette édition en beauté : Amandine Robilliard mêlera violoncelle et chant dans une performance intime et vibrante.

En première partie : Duo Ytsava (violoncelle & clarinette), une invitation à un voyage sonore inattendu entre compositeur/compositrice

Informations pratiques :

Concerts : billetterie sur place et en ligne.

Plus d’infos sur les réseaux sociaux officiels du festival.