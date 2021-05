Festival « Ainsi Balafon » édition 3

Pour célébrer le début de l’été, l’association Fonbala vous propose un week-end de convivialité autour de la musique et danse d’Afrique de l’Ouest, à Base Nature Vercors, un lieu d’air pur, de nature, de fraîcheur et de générosité.

Au programme des stages de balafon de Guinée et djembé, des stages de danses et doun doun danse avec de grands maitres de ces arts mandingues, des soirées festives avec un bal sous le chapiteau de Base Nature Vercors le vendredi et un repas-concert à la salle des fêtes de Vassieux-en-Vercors le samedi.