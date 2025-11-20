Le festival ALIMENTERRE est de retour !
A l’occasion de son édition 2025 le Festival, soutenu par des centaines d’acteurs engagés à travers la France et dans plus d’une quinzaine de pays, proposera neuf films percutants qui font naître les débats et les réflexions sur nos systèmes alimentaires et leurs interdépendances à l’échelle mondiale.
Festival AlimenTerre
19 Pl. du Dix Neuf Mars 1962, 26170 Buis-les-Baronnies 26170 Buis-les-Baronnies
