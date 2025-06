Festival Art et Culture en Gervanne

L’objectif principal de l’association Art et Culture en Gervanne est de proposer une programmation d’oeuvres et d’artistes (et de scientifiques) de qualité à un public essentiellement constitué d’habitants, mais aussi de touristes français et étrangers.

Nous développons des activités variées: concerts de musique classique, jazz et autres musiques , expositions de peinture et/ou de sculpture, théâtre, cinéma, littérature, animations, conférences sur la vie de nos territoires, etc…, ceci dans divers sites patrimoniaux tels que le Château de Vachères à Montclar-sur-Gervanne, le jardin du rempart et/ou le Temple de Beaufort-sur-Gervanne, le jardin du donjon à Cobonne, les églises de Gigors et d’Eygluy, le chai du domaine Peylong à Suze, la salle des fêtes d’Omblèze…

Programmation :

06.07 / 21h

Jardin des remparts, Beaufort

JAZZ

Trio Felipe Silva Mena et Flora Antropius

FELIPE SILVA MENA, guitare électrique, mandoline, composition

MICHEL MOLINES, contrebasse ; ADRIEN BERNET, batterie

FLORA ANTROPIUS, harpe.

15.07 / 21h

Cour du Château de Vachères, Montclar

MUSIQUE CLASSIQUE

NATALIE DESSAY, soprano colorature ;

PHILIPPE CASSARD, piano.

25, 26.07 / 19 h

Jardin des remparts, Beaufort, esplanade Mirabel et Blacons

PERFORMANCE

Ueli Hirzel

03.08 / 21h

Cour du Château de Vachères, Montclar

ORATORIO

KALAVRITA DES MILLE ANTIGONE de CHARLOTTE DELBO.

Oratorio dit par PHILIPPE CAMPICHE et ISABELLE BOUHET.

MAËL GODINAT, piano ; JULIE CAMPICHE, harpe , voix ; JACQUES BOUDUBAN, violoncelle, voix .

14.08 / 18 h

Église d’Eygluy

MUSIQUE BAROQUE

Marine Beelen, chant soprano ; et Martin Bauer, viole de gambe.

19, 22, 23.08 / 18 h

Beaufort, Omblèze, Suze

THÉÂTRE

Damien Chardonnet-Darmaillacq

Avec LINE DESTRAIT, AUBIN HERNANDEZ, LILI MOREAU, ALEXIS VANDENDAELEN / Cie 7 ans plus tard.