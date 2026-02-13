Concert, Spectacle

Festival au féminin – E il piano va

Avec Laurent Lovie (violon) et Sylvie Sagot-Duvauroux (piano). Ce  » duo concertant pour un violon et un piano  » aborde la musique de Mozart, en résonnance avec le projet  » Vous rencontrer, avec Mozart « .

Le 08/03/2026 16:00

Squar Martin Luther King 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 40 41 37

Payant

Depuis son origine, la compagnie a fait naître plusieurs créations dans un esprit pluridisciplinaire et souvent basé sur le répertoire musical écrit.