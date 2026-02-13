Depuis son origine, la compagnie a fait naître plusieurs créations dans un esprit pluridisciplinaire et souvent basé sur le répertoire musical écrit.
Concert, Spectacle
Festival au féminin – E il piano va
Avec Laurent Lovie (violon) et Sylvie Sagot-Duvauroux (piano). Ce » duo concertant pour un violon et un piano » aborde la musique de Mozart, en résonnance avec le projet » Vous rencontrer, avec Mozart « .
Le 08/03/2026 16:00 Informations complémentaires
Squar Martin Luther King 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 40 41 37
Payant