Spectacle

Festival au féminin – « Ennemies pour la vie »

Les Cocottes reviennent !
Plongez dans l’univers délirant de « Ennemies pour la vie », où deux rivales tentent de résoudre un meurtre tout en se lançant des piques mémorables.

Le 07/03/2026 20:30

90 Avenue Joseph Combier 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 40 41 37

Payant

Après le succès de Talons Aiguilles et Poil aux Pattes, ce duo de choc a voulu s’essayer à un nouveau registre avec l’écriture de leur nouvelle pièce… Mais rien ne se passe comme prévu… L’histoire de deux nanas qui se détestent et qui se retrouvent 10 ans après… Et elles sont inculpées d’un meurtre… Des retrouvailles… Un rendez-vous mystérieux… Une reconstitution (pas très bien reconstituée). Des coups bas, Et une seule chose en tête : s’en sortir !.