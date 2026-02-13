Avec la participation des élèves de la classe orchestre de 3ème du collège Anne Cartier dont elles sont les marraines, et en lever de rideau le groupe de chants du monde Sintonia de l’Ecole musique & théâtre Livron Loriol.
Festival au féminin – Spectacle « Mesdames rêvent »
Le spectacle Mesdames Rêvent de l’ensemble vocal Evasion, c’est le plaisir de chanter et porter une parole sincère et sans frontière. Avec joie et pudeur. Sans retenue. Tout en partage. Cinq femmes a capella.
Le 06/03/2026 20:30 Informations complémentaires
90 Avenue Joseph Combier 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 40 41 37
Payant