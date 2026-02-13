Festival au féminin – « Vous rencontrer, avec Mozart »

Avec son piano Bechstein, la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux vous accueille seul.e ou en groupe, enfant ou adulte, mélomane ou novice, pour partager avec vous un petit bout de Mozart autour de son piano à queue migrateur.

Elle vous invite à découvrir son instrument, et à plonger dans la musique de Mozart pour vous faire voyager un moment, ouvrir vos esprits et vous nourrir des rebonds que sa musique entraîne.

Dans une rencontre tout en simplicité, Sylvie vous parlera de Mozart, du contexte de sa destinée, de quelques-uns de ses » pourquoi » et de ses » comment » et jouera pour vous un peu de sa musique.

Cela donnera naissance à des échanges en parole, qui pourront aussi se poursuivre au-delà, à travers des ateliers de peinture ou d’écriture conçus par Sylvie en lien avec la musique.