Festival Bomb Your Brain #4 – Jour 1

Save the Dates : VENDREDI 2 MAI & SAMEDI 3 MAI 2025 à VALENCE (26) , FRANCE.

GET READY to lose your dignity again and sell your soul to the gods of Rock’n’roll for the best GARAGE PUNK Weekend of the Rhône Valley!!!

SAVAGE GARAGE PUNK ROCK’N’ROLL MAYHEM Guaranteed!!!

2 Jours !!! 2 Lieux !! 11 Groupes live !!! Deejay set à GOGO !!!

VEN 2 MAI 2024 – MISTRAL PALACE – 20h30 > 4h – 22EUR/Pass 2 Jours 40EUR

?? BADASS MOTHER FUZZERS (FR)

Classic Garage Rock’n’roll Power from Toulouse!

https://www.facebook.com/bamfuzzers/?locale=fr_FR

https://badassmotherfuzzers.bandcamp.com/

?? THE SMOGGERS (ESP)

Raw Revival 80’s Garage Gang From Sevilla !

https://www.facebook.com/p/The-Smoggers-100062968822052/

https://thesmoggers.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/the_smoggers/?hl=fr

?? MAGNETIX² (FR)

Primitive Fuzz Agression Garage Punk Combo !

http://www.magnetix.fr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100053975051398

??PUPPY AND THE HAND JOBS (USA)

Sick Sick Savage Punk Garage From Phoenix-Arizona (US)

https://jaimepaullamb.bandcamp.com/…/puppy-and-the-hand…

Super Crzay DEEJAY sets by:

PACO DOLOR (ESP)

ARTERE FEMORAL SOCIAL CLUB (FR)

ROXYLIGHT(FR)

SONIC MORONIC (USA)

KRISS VON RANCE(FR)

HEY MARS (FR)

VAN GOGO (FR)

REGINE TONIC (FR)