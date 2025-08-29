Festival : célébrons l’agroécologie et l’agroforesterie

A l’occasion des 10 ans de l’ADAF : animations gratuites autour de l’agroécologie et de l’agroforesterie, dont certaines s’inscrivent dans la Fête de la Science

Un programme riche et varié vous attend : conférence grand public sur les arbres, matinées techniques sur les sols vivants pour les agriculteurs, dégustation de vins agroforestiers, ciné-débat, balades agroforestières et biodiversité, nombreux spectacles, conférence gesticulée sur le thème de la Sécurité Sociale de l’Alimentation, activités ludiques pour les familles, librairie nomade, concert de musique créole suivi d’un DJ set de Radio Micheline.

Food trucks, buvette et activités enfants le samedi !

Hâte de vous retrouver pour fêter ensemble une décennie d’actions en faveur de l’arbre et des sols vivants dans nos campagnes.

Programmation complète et inscriptions sur HelloAsso (billetterie en ligne gratuite mais obligatoire pour certains ateliers) : www.adaf26.org/10-ans-adaf/