C’est un périple original à travers les styles et les époques, les styles et allant de la musique baroque en passant par la musique romantique jusqu’à la musique populaire de différents horizons : tango , flamenco , musique tsigane….
En effet, celui-ci est rythmé par des pièces classiques basées sur la musique populaire, comme la danse du folklore d’Europe de l’Est, jusqu’au tango argentin et du flamenco… Brahms, Bartok, Haendel, Bach, Albinoni, Khatchaturian, Bloch, Piazzolla, etc., pour violon, alto et accordéon.
Le duo voyageur donne à ce répertoire une énergie nouvelle, des sonorités et des couleurs originales transportant l’auditeur dans des cultures variées et riches.
Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur
Yardani Torrès-Maiani, Violon
Guillaume Leroy : Accordéon, Alto
C’est un périple original à travers les styles et les époques, les styles et allant de la musique baroque en passant par la musique romantique jusqu’à la musique populaire
Rue du Château Centre d'art Yvon Morin 26160 Le Poët-Laval Tél. 06 79 72 93 95
C’est un périple original à travers les styles et les époques, les styles et allant de la musique baroque en passant par la musique romantique jusqu’à la musique populaire de différents horizons : tango , flamenco , musique tsigane….