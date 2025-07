Festival Classic au Jazz : Jazz Session

Pour cette 8e édition du festival, le pianiste Gilles Marthan s’entoure de la même équipe que l’année dernière en quintette pour nous nous proposer une riche soirée jazz mêlant vertigineux standards et ballades originales. Les inspirations bop du trompettiste David Hitchen fusionnent avec les influences rock du guitariste Richard Daudé pour ce beau programme contrasté et coloré. La famille Marthan, tous musiciens, sera également représentée par la nouvelle génération : Antoine (saxophone) et Justine (trompette)