Concert Musique française :
Maurice Ravel : Trio avec piano –
Francis Poulenc , Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré, : Mélodies…
Une belle soirée consacrée à la musique Française: avec la soprano Julie Cherrier-Hoffmann, le pianiste Frédéric Chaslin, Saskia Lethiec au violon et David Louwerse, violoncelle ; dans les plus belles mélodies de Chausson, Fauré, Massenet, Bachelet, Poulenc ,
Mais aussi en première partie Le Trio de Maurice Ravel , piano, violon, violoncelle et également le sublime Shéhérazade.
Julie Cherrier-Hoffmann soprano
Frédéric Chaslin, piano
Saskia Lethiec, violon
David Louwerse violoncelle
Festival Classic Au Jazz, Musique Française
Trio de Maurice Ravel , Shéhérazade.
Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré, : Mélodies…
Une belle soirée consacrée à la musique Française
Centre d'art Yvon Morin Auditorium 26160 Le Poët-Laval Tél. 06 79 72 93 95
Concert Musique française :