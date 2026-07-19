Le concert sera donné dans l’atelier du Peintre Jean Soubeyran,lieu industriel du patrimoine XX
Ces quatre musiciens, virtuoses de leur instrument offriront au public un moment musical exceptionnel.
Nul doute que cette soirée restera un moment inoubliable.
Le pari de l’accordéon : Bernard Cavanna ose et le pari est tout à fait réussi, d’ajouter un accordéon à la formation violon et violoncelle pour accompagner la voix de la soprano. L’accordéon donne parfois un ton très viennois à la musique comme dans ce magnifique « Taubenpost » qui aurait parfaitement trouvé sa place dans l’une des célèbres tavernes qu’appréciait Schubert au temps de ses fameuses Schubertiades.
Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2)
LIEDER DE FRANZ SCHUBERT VERSUS CAVANNA
Version pour :
Accordeon : Pascal Contet
Soprano : Julie Cherrier Hoffmann
Violon : Saskia Lethiec
Violoncelle : David Louwerse
Les Vernets - Ch de l Bicoque 26220 Dieulefit Tél. 06 79 72 93 95
Le concert sera donné dans l’atelier du Peintre Jean Soubeyran,lieu industriel du patrimoine XX