Festival ClassicauJAZZ

Dimanche 28 août 2022 à 15H00 : Auditorium

W.A Mozart Quatuor n5 en Fa majeur K158

J.Haydn Quatuor op 64 n3 en si bémol majeur

Quatuor op 64 n 4 en en Fa majeur

Dimanche 28 août : 18H00 : JAZZ QUINTET : Amphithéâtre

David HITCHEN, trompet – Richard DAUDÉ, guitar

Gilles MARTHAN, piano – François MARTHAN, basse Bernard RESSEGUIER, batterie

Composé de standards incontournables latin, Blues, swing, improvisations, …. à la trompette (Round midnight, Donna Lee, Joy Spring) et à la guitare. Mais aussi de morceaux plus originaux (Ceroa, Breakfast Wine, …) mêlant swing et latin.

Un petit Jazz Band surprise clôturera le Festival, réservez vos places, il y aura du monde et pour le Jazz dans l’amphithéâtre apportez votre coussin (des chaises seront disposées en haut)

En cas de pluie, le concert sera comme pour le Haydn-Mozart dans l’auditorium.

Info – renseignement : Pradel Association classicarpa26@orange.fr

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/festival-classic-au-jazz-haydn-lugha