Festival Contes et Rencontres 2025 : Cédric Landry

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Cédric Landry pour son spectacle « Sur la piste à Avila ».

Conte, théâtre et musique.

Sur la piste à Avila est un récit philosophique et humoristique sur les origines de l’auteur parce qu' » on peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars. » Faisant une promesse à son père malade, Cédric entreprend de retrouver le nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout premier.

Dans un périple imaginaire et rocambolesque, il poursuit sa recherche sur plusieurs années.

Vous serez transportés aux Iles de la Madeleine, de la piste à Avila au Dixie Lee, de l’auberge du village au palais de justice et de l’île aux bouteilles jusqu’aux quatre vents !

Un voyage fantastique sans quitter votre siège !

Tout public dès 8 ans.

Repas partagé sur place à partir de 19h. Chacun amène son écot.