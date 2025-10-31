Festival Contes et Rencontres 2025 : Cie Les Virevolantes

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons la Compagnie Les Virevolantes : Brigitte Ragot et Odile Leibenguth « Le souffle des mères ».

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons la Compagnie Les Virevolantes : Brigitte Ragot et Odile Leibenguth « Le souffle des mères ».

Quand les mères sont à bout de souffle, elles vont prendre l’air en bord de mer, au Bout du Monde.

Il y a celle qui protège ou abandonne, celle qui donne la vie, celle qui n’enfante pas, celle qui nourrit ou qui dévore…

Elles accostent chez Yvonne, dans son bar-crêperie- épicerie-dépôt de pain-agence postale. Installez- vous au comptoir, écoutez. Tandis qu’une radio fantasque diffuse nouvelles et musiques des quatre coins du monde, elles partagent quelques bouts de leurs vies. Sous le regard pétillant d’Yvonne, ça tourbillonne, ça grince et ça étonne…

Tout public dès 12 ans.