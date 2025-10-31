Festival Contes et Rencontres 2025 : Florence Férin

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Florence Férin pour son spectacle « Tiga »

Un voyage initiatique et universel

TIGA vit avec son papa qui l’élève seul. Pas assez grand pour faire certaines choses, mais aussi, plus assez petit pour en faire d’autres, il n’a qu’un seul désir, celui de grandir. Il aimerait bien être un géant comme son papa !

Un jour, il part, en tapant ses » pieds colère » sur la terre. Il avance, droit devant, puis se perd. Il entre ainsi chez Koki, grand-mère souris et devient, à son tour, le géant devant la toute petite.

Au coeur de la forêt, il rencontre Äiti Puu. C’est » la plus grande arbre » de la forêt…

Tout public dès 18 mois.

En partenariat avec la médiathèque.

Places limitées, réservation auprès de la Médiathèque Départementale de la Drôme au 04 75 26 48 26