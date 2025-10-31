Festival Contes et Rencontres 2025 : La montée aux moutons

À la mémoire d’Hervé Bonnevie qui vécut son rêve d’enfant jusqu’au 3 Juin 2025.

» Je m’appelle Hervé Bonnevie, j’ai soixantedix ans, et je suis berger entre Savoie et Drôme depuis cinquante-cinq années. Mon premier souvenir de bergers ?

C’était à Sainte-Foy-Tarentaise, en Vanoise où je suis né, j’avais l’âge de cinq ans.

…Imaginez ces longs charrois sonores et poussiéreux sur nos routes d’antan, interminables écharpes claires qui s’enroulaient sur l’épaule sombre des forêts et des montagnes. C’était la transhumance, immémoriale. »

Propos d’Hervé dans Berger des lavandes aux glaciers de Didier Chapuis.

Sébastien Bonnevie nous accompagnera cette année encore jusqu’au plateau où nous évoquerons ensemble le souvenir d’Hervé et où vous retrouverez également les habituelles joyeusetés : boissons chaudes offertes par la mairie de Saint-May, scène ouverte aux artistes, musiciens et tombola.

Pensez à apporter votre pique-nique.