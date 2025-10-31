Festival Contes et Rencontres 2025 : Luca Marchesini

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Luca Marchesini pour son spectacle « La Risotto Experience »

Contes et cuisine sans limites d’âge.

« La Risotto Experience » se passe en trois temps. Un atelier cuisine, un repas partagé et une veillée contes.

C’est un spectacle qui unit conte et nourriture. Il nait d’une envie d’explorer les liens qui existent entre ces deux univers et de construire des nouveaux ponts entre les deux. Le Risotto étant un plat qui s’adapte bien aux saisons froides, il se marie bien avec les histoires, les contes merveilleux. De plus, le roi des Risotti est celui aux cèpes, qui poussent en secret dans les bois qui abritent les histoires les plus mystérieuses.

17h : Atelier cuisine : préparation d’un risotto à la courge. Gratuit, places limitées (15 pers)*

19h : Repas : on en fera beaucoup alors venez savourer ce Risotto avant la veillée contes. Risotto+Tiramisu : 10 EUR/pers. Places limitées*

* Réservation obligatoire pour l’atelier et le repas par sms au 06 30 21 13 84

Tout public dès 10 ans

En partenariat avec l’Abeille Vinsobraise.