Festival Contes et Rencontres 2025 : Salon du livre

Le salon du livre, c’est le point de rencontre entre l’oralité, qui est notre grande affaire et l’écrit qui permet de garder trace des moments vécus et des histoires entendues.

Cette année encore, la Librairie de l’Olivier (Nyons) et la librairie Colophon (Grignan) proposeront un choix d’ouvrages autour du conte, de l’oralité, en lien avec notre programmation.

Les éditions Oui’Dire seront également fidèles au poste avec leur catalogue unique d’albums sonores où vous retrouverez les conteuses et conteurs que vous croisez habituellement sur scène.

Découvrez également la Collection Conteurs en scène des éditions Paradox qui oeuvrent à inscrire dans le temps l’art du conte. Une collection qui réunit le texte intégral d’un spectacle et une interview originale du conteur ou de la conteuse.

Didier Chapuis sera là pour dédicacer son ouvrage, Berger des lavandes aux glaciers consacré à Hervé Bonnevie, le berger qui, avant son fils Sébastien, accompagna de si nombreuses montées aux moutons. Une exposition de quelques photographies issues du livre nous ravivera la mémoire.

L’association Amis de la Palestine du Jabron au Jourdain assurera une vente de produits agricoles et artisanaux palestiniens pour soutenir les travailleurs.euses palestiniens.nes.

NOUVEAUTÉ : TRANSAT’ D’ÉCOUTE

Installez-vous confortablement avec une boisson chaude et laissez-vous emporter par des histoires et des podcasts le temps du salon !

L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE sera présente et proposera des lectures pour les petits et les grands tout au long de la journée.

13H30 : CAFÉ DISCUT’ LES CERCLES CONTEURS

Autour d’un café, échangeons sur la pédagogie de Suzy Platiel. Une discussion animée par Sophie Deplus, conteuse.

18H30 : COME PRIMA – ELSA & AMADEUS

Deux silhouettes masquées. Elle, parfois ailleurs. Lui, là, toujours. Spectacle mis en scène par la cie UTOPIK FAMILY. Durant la journée, vous retrouverez la présence énigmatique et poétique de ces masques géants et pourrez échanger avec les artistes Sabrina PAIROUX CABRAS et Fabrice BESSIRE autour de leur pratique théâtrale et des thématiques qu’ils abordent.

Buvette et restauration bio et locale toute la journée.

Entrée libre