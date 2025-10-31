Spectacle

Festival Contes et Rencontres 2025 : Sophie Decaunes

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Sophie Decaunes pour son spectacle « Oser… une folle histoire d’amour ».

Le 22/11/2025 17:00

Promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84

Payant

Le jour de rentrée au CP, Mélanie voit Jérémy dans la cour de récré. Elle fonce droit sur lui, lui attrape la main et lui dit  » Tu viens, on est copain ?!  » Les voilà inséparables. D’abord meilleurs amis puis amoureux, nous les voyons grandir, expérimenter  » la chose « , former le couple idéal… Jusqu’à ce que ça déraille…
Une véritable saga de vie menée avec fougue, humour et tendresse par l’artiste qui incarne les différents personnages et alterne le récit avec de savoureux moments musicaux.

Public adolescent et adulte.