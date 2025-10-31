Spectacle

Festival Contes et Rencontres 2025 : Sophie Decaunes

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Sophie Decaunes pour son spectacle  » Les Cadeaux de la Vie ».

Le 22/11/2025 10:30

Promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84

Gratuit pour les visiteurs

Des contes traditionnels, des chants et de l’accordéon
Pour commencer, une question :  » Est-ce que vous aimez les cadeaux ?  »
Sophie n’est pas en reste, elle les adore ! Surtout les gros bien emballés dans du papier qu’elle peut déchirer… Mais que se passe-t-il quand le principal distributeur de cadeau annonce qu’on est devenu trop grande ? L’aventure des cadeaux de la vie commence là. Chemin faisant, nous rencontrerons
quatre personnages hauts en couleurs. Derrière chaque rencontre, une histoire, derrière chaque histoire, un apprentissage…

Tout public dès 6 ans. Gratuit sur réservation.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de le Drôme.