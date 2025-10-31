Festival Contes et Rencontres 2025 : Vincent Gougeat

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Vincent Gougeat pour son spectacle « La puce »

Contes zérotiques et zamoureux

Comédien de rue, conteur de terrain, Vincent promène ses histoires et ses chansons avec force et tendresse. Sa gouaille du Nord en a déjà séduit plus d’un. Ses expériences de la rue et de la parole mêlée lui permettent de mener tous les publics par le bout des mots. Contes de la découverte de l’autre, des histoires candides, gaillardes ou libertines. De l’Afrique aux écrivains du XIXe, un chemin d’histoires se dessine, entre questions et désirs, attirances et craintes. Comment sommes-nous fait femme ou homme ? » Vous me connaissez mal : la même ardeur me brûle / Et le désir s’accroît quand l’effet se recule » Corneille, Polyeucte.

Soirée en hommage à Martine Plantevin, soutien historique et attachante du festival, disparue cet été.

Public adulte.