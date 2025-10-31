Festival Contes et Rencontres 2025 : Yves Durand

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Yves Durand pour son spectacle « Lo rei de las agraulas ».

Contes

Le roi des corbeaux est un conte collecté et réécrit au XIXe siècle par Jean-François Bladé (Contes populaires de Gascogne). C’est l’histoire de ce roi transformé, lui et son peuple, en corbeaux par un masc, un fachilier, un sorcier. Il se marie avec la plus jeune des filles de l’homme vert. Elle n’a que dix ans et devra attendre sept ans, pas un jour de moins, pour voir la forme du roi des corbeaux quand il dort auprès d’elle. Après bien de patience et d’envies retenues, après bien d’épreuves et de chemin parcouru, la pichòta reina retrouvera son amoureux sous la forme d’un homme. Le sort en est jeté.

Tout public dès 5 ans.

Repas partagé sur place, à partir de 19h. Chacun amène son écot