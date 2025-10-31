Festival Contes et Rencontres – Spectacle de Florence Férin

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Florence Férin pour son spectacle « Marcelle ».

Fantaisie orale : contes et récits de vie

On s’apprête à vivre, avec elle, un de ses contes, comme on les aime, ancré dans sa terre intime. Florence sait nous faire rire et nous émouvoir en même temps. Alors, on attend Florence… Et c’est Marcelle qui se pointe !

C’est une dame d’un certain âge qui vient faire le ménage. Elle a des choses à partager… Des paroles fortes. Des dires de femme, tendres et audacieux.

Elle occupe le devant de la scène et s’en amuse. Et le public finit par oublier Florence.

Tout public dès 15 ans.

En partenariat avec le SAIL.