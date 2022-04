Samedi 21

14h30 : WORKSHOPS animés par Agnes GAUTHIER et BAL COUNTRY & LINE DANCE

Animation: CD STOMP AND GO (playlist, Dances à la Demande)

20h30 : BAL Animé par L’Orchestre : Les BLUE NIGHT COUNTRY.

Dimanche 22

13h30 : Bal Musiques CD – ANIMATION: DJ MARC