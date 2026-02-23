Festival de cinéma « Visions d’Asie »

C’est avec une émotion toute particulière que nous vous présentons la première édition du festival Visions d’Asie.

Après 25 ans d’exploration des cultures espagnoles et latino-américaines via le festival Regards, l’équipe du cinéma Le Navire vous propose à présent de diriger votre attention et votre curiosité vers le continent asiatique !

Pour cette première édition, nous avons souhaité faire voyager les regards, croiser les sensibilités et donner la parole à des cinéastes qui interrogent le monde contemporain, la mémoire, l’intime et le politique, avec une liberté et une exigence artistique remarquables. Un voyage à travers des cinématographies asiatiques contemporaines et patrimoniales, pour faire dialoguer grands noms du cinéma et nouvelles voix, du Japon à la Corée, de l’Inde au Sri Lanka, de Taïwan à la Chine. Des oeuvres inédites en salle,des avant-premières, des rencontres : Visions d’Asie se veut avant tout un moment vivant, ouvert à toutes et tous, où le cinéma devient un lieu de rencontre entre les cultures.

Dès la soirée d’ouverture, que nous avons souhaité festive et musicale avec la présentation du réjouissant » Tokyo Melody » (en présence de sa réalisatrice Elizabeth Lennard) et de l’avant-première de » Mon grand-frère et moi » (nouveau film du réalisateur de » La Famille Asada « ), jusqu’au nouveau film de la grande cinéaste japonaise Naomi Kawase ( » L’Illusion de Yakushima « ),en passant par la découverte de grands films contemporains tels que » The World of Love » et » Riverstone » et la plongée dans une soirée originale et quelque peu déjantée mêlant cinéma, apéro et jeu autour du film » Escape From The 21st Century « , nous avons imaginé un programme que nous souhaitons passionnant et audacieux.

Nous remercions chaleureusement les partenaires, invité·e·s, intervenant·e·s et, bien-sûr, l’équipe du cinéma Le Navire qui ontrendu possible cette première édition que nous sommes heureux de vous proposer du 3 au 10 mars.

Nous espérons que ce festival saura éveiller votre curiosité, nourrir vos émotions et, surtout, vous donner l’envie de poursuivre le

voyage bien au-delà de ces quelques jours et pour les années à venir.

Très beau festival à toutes et à tous !