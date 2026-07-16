Spectacle
Festival de clowns – Le rouge, le blanc et le nez
2 spectacles de clowns variés chaque soir.
du 21/07/2026 20:00 au 23/07/2026 Informations complémentaires
595 Route de la Gare 26310 Recoubeau-Jansac Tél. 06.32.85.20.60
Payant
2 spectacles de clowns variés chaque soir.
595 Route de la Gare 26310 Recoubeau-Jansac Tél. 06.32.85.20.60
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