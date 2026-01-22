Festival de film d’animation : Luminarium

Le festival Luminarium propose des projections de films et des rencontres publics des nouveaux talents internationaux du cinéma d’animation.

La diversité de la programmation s’attache à satisfaire toutes les curiosités en offrant une sélection de cours métrages d’animation originaux inédits, choisis pour leurs éclectismes, leurs créativités et leur universalité.

Le cinéma d’animation, de Disney à Miyazaki, possède un fort pouvoir créatif et attractif.

De réalisateurs confirmés aux talents émergents, cet art nous emmène dans la plus belle des aventures, celle de nos émotions et de notre imagination.

Nous avons donc décidé de vous présenter : Les nouveaux talents du cinéma d’animation.

En collaborations avec 11 écoles internationales d’animation, des réalisateurs et des sociétés de production/distribution, le festival propose chaque année des réalisations inédites, des rencontres avec des étudiants et des professionnels du secteur.