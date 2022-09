Festival de Lutherie Sauvage

Programmation : vendredi | samedi | dimanche

Vendredi

– La Chapelle des Cordeliers

Concerts:

20h – Fricot Petite cuisine sonore (1 heure)

21h – 12,5V Automates, musique expémerimentale (1 heure)

22h – GianFranco Piombo Drone accordéon, ressorts et mécaniques (30 minutes)

23h – Pierre Bastien Instrumentarium à base de Meccano (50 minutes)

Samedi

– 8Fablab

Atelier: 9h – Fabrication de boîtiers personnalisés Découpeuse-Graveuse Laser. Sur inscription 04 75 55 14 78 (6 places, durée 9h-12h)

-Place Halle aux Blés

Foire à l’Instrument Bricolé: 9h – 18h

Concert participatif:

Tous les derniers quart d’heure de 9h à 18h – Les rdv de moins le quart à pile Accompagné par Lionel Malric (multi-instrumentiste) et Kefarnahum (K7 et bidouilles)

Stands:

Xavier Paolantonacci – Lutherie Sauvage

Atelier ViF – Guitare & CigarBox

Yusuf Henni – Proto-Lutherie Cucurbitale Greg Spill Oscillo-laser / HypnoToy / Ampli guitare…

Olivier Richaume – Violonologue, Corde-frottisme et Biolon

The Livradead Motorengine Massacre – Valse grinçante motorisé

Parasite Park – Synthétiseur / pédale à effet Dinosaure

Poumtaq – Bending et bricolages

Jankenpopp – Instruments Bendés

Chimigramophone – Appareil photo modifié

Fred Serendip – Synthétiseur et Séquenceur LoFi

Ateliers:

9h Mange-Fly – Composition Collective (voir dos du flyer, 9h-18h)

10h Micro Contact – Réalisation d’un micro contact (20min)

14h Circuit Bending – Transformation d’un jouet électronique en instrument (14h-18h)

Restauration:

10h-14h – Les Rouleaux de Tympan, Miam Miam Sonore

-Place Charabot

Installations sonores et Concerts:

10h Arachnophone – Concert filaire (30min)

11h Louis Laurain – Trompette désarticulée, (40min)

14h Régression – Sonate pour tronc d’arbre et mobilier urbain (40min)

16h Arachnophone – Concert filaire (30min)

-L’Hydre

Installation Sonore, Concert Audio-Visuel et Conférence:

10h Lookmachine – Performance participative (10h-18h)

13h Turritopsis Dohrnii – Voix, Lyra, Cracklebox et Tournediscope (18min)

15h ScideBox – Lutherie Numérique avec Supercollider (1h)

17h Jean Jacques De La Serendip – Hétérotopologie des musiques amplifiées (1h)

-Boulangerie Fouraison

Installation Sonore Participative:

9h Baguettophone – Synthétiseur Baguette (9h-13h)

-L’Or Des Bennes (Recyclerie)

Concerts:

20h Mange-Fly – restitution de la composition collective (??min)

21h TDTNDG – Synthé modulaire et Trompette modifiée (50min)

22h I.N.S.T.I.T.U.T.R.I.C.E. – duo de batterie et Gamelan sur casserole (1h)

23h Jankenpopp – live GameBoy et Circuit Bending (1h)

-VJing

19h-00h Matthieu Quillet

Dimanche

-Place des Moulins

11h à l’affût – Immersion sonore en forêt par le « Grand Chahut Collectif ». Suivi d’un pique nique.

-Crest

Visite d’atelier

14h30 Xavier Paolantonacci – lutherie sauvage (1h)

15h30 Sam – lutherie expérimentale (1h)

-Parc du Bosquet

16h30 Parcours de Synthé – synthétiseurs autonomes perchés dans les arbres

17h Boeuf en bord de Drôme