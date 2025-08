Festival de Musique Sacrée – Jazz Nouvelle Orléans

Composé d’amateurs et de professionnels à la retraite, Thomas Boulanger contrebasse, Jacques Bourdi batterie, Nicolas Petier buggle, Louis Quaire piano et Alain Schvob clarinette et saxo soprano, pratiquent d’oreille le jazz traditionnel depuis 30 ans

3 Becs Jazz, créé en 2017, s’est produit à de nombreuses occasions dans la région et à l’étranger, et a participé à des festivals locaux. Il est très présent sur You Tube. Le groupe joue seul mais accompagne aussi divers solistes et chanteurs professionnels. Ce soir, il va donner la réplique à Jean Dionisi. Au programme : What a Wonderful World, When The Saints Go Marching in, Summertime…