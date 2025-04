Prenez place, fermez les yeux, laissez-vous glisser vers des rivages inconnus. Rouvrez-les et contemplez des mondes nouveaux, chimériques et oniriques…

Bien plus encore que le désir et l’anticipation d’un rendez-vous galant évoqué par l’oeuvre de Watteau, c’est à la multiplicité des mythes et légendes de l’imaginaire baroque, au voyage intérieur et extérieur que nous vous invitons à l’occasion de cette saison des stages de musique ancienne.