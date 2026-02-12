Spectacle, Théâtre

Festival de théâtre de la MJC

 » Vous voulez rire ?  » de la Cie les frères Duchoc. Spectacle pour toute la famille.
Spectacle musical de marionnettes touchantes et attachantes ( fabrication maison) : l’asticot, les mouches, le loup, la baleine, etc…

Festival de théâtre de la MJC
Le 01/03/2026 17:00

avenue de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 86 43

Contacter par mail Site internet
Payant

Être heureux, mission impossible ? on ne peut être heureux que si on le décide.
Moment plein d’humour et d’optimisme, émouvant et drôle.