Être heureux, mission impossible ? on ne peut être heureux que si on le décide.
Moment plein d’humour et d’optimisme, émouvant et drôle.
Festival de théâtre de la MJC
» Vous voulez rire ? » de la Cie les frères Duchoc. Spectacle pour toute la famille.
Spectacle musical de marionnettes touchantes et attachantes ( fabrication maison) : l’asticot, les mouches, le loup, la baleine, etc…
avenue de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 86 43
Être heureux, mission impossible ? on ne peut être heureux que si on le décide.