Chloé s’apprête à donner la vie. Une multitude de personnages ( corps médical, entourage, employeur…) se relaient pour l’accompagner dans cette aventure. Tableaux burlesques mais exagérément vrais. On navigue entre amour, rire, et peur panique.
Maison des Jeunes et de la Culture.
Festival de théâtre de la MJC
La MJC renouvelle son festival de théâtre à la salle des fêtes avec: » C’est un peu compliqué d’être à l’origine du monde » de la Compagnie la 6e Cervicale. A partir de 15 ans.
avenue de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 86 43
