A cette occasion l’aire naturelle de camping de la Briance est transformée en un immense parc de jeux ! Venez nature, soyez nature, jouez nature !
Des jeux nature faits de branches, de souches, de fleurs, de couleurs, ses poèmes dans les airs, ses drôles de personnages en bois, … Un univers drôle et doux, pour des heures en famille à jouer tous ensemble !
Festival d’Émile Zarbre – festival jeux natures
Durant les vacances de Février, un parc de jeux selon l’univers d’Émile Zarbre à Saoû ! 40 jeux fabriqués avec du bois et des éléments natures ; Sans oublier la Chasse aux Trésors, les voilages plein de poésies, et des sourires derrière chaque arbre !
21 chemin de la Briance 26400 Saoû Tél. 06 52 23 18 49
